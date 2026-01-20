Andrea Galeazzi, hackerato l'account del noto youtuber: "Se vedete video strani, non sono io"

Come spiegato dallo stesso youtuber, tutto è iniziato da un tentativo di phising, purtroppo andato poi a buon fine. Come spiegato al Corriere, Galeazzi aveva ricevuto "una mail da un brand con cui avevo collaborato e nella quale c'era scritto che volevano mandarmi prodotti da provare". Da lì poi al 52enne è stato chiesto di cliccare su un link e di verificare il suo canale YouTube: "Quando ho schiacciato 'sì', mi sono detto 'Ma che stai facendo? Ma hai dato accesso al tuo account?'. Vado per cambiare la password, tempo 15 secondi, avevano già modificato tutto: password, numero di recupero, tutto. E da lì il dramma". Lo youtuber ha poi bloccato i conti e cambiato la mail ovunque per mettere al sicuro i social: "Ma ormai il grosso del danno era stato fatto", afferma.