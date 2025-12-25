Brasile, hacker falsificano ordini giudiziari: detenuti tornano liberi

Un gruppo di hacker ha utilizzato credenziali riconducibili a magistrati per accedere illegalmente ai sistemi della giustizia brasiliana e ottenere la liberazione fraudolenta di alcuni detenuti, arrestati pochi giorni prima proprio per un attacco informatico alle banche dati giudiziarie di Belo Horizonte. In tutto, quattro uomini sono usciti sabato scorso dal carcere Gameleira "dalla porta principale", grazie a falsi ordini di scarcerazione inseriti nei registri del Consiglio nazionale di giustizia. I quattro facevano parte di un gruppo di nove persone arrestate il 10 dicembre, sospettate di integrare un'organizzazione composta da hacker e truffatori specializzata nella manipolazione di atti giudiziari. Per questo stesso tipo di reati erano stati condotti in carcere. Solo uno dei detenuti liberati era stato ricatturato, mentre gli altri tre risultano tuttora latitanti.



Il Cnj ha escluso falle strutturali nei propri sistemi, parlando di uso fraudolento di credenziali autentiche.