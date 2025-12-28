Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Intrusione informatica

Attacco hacker, pubblicati contatti cellulare di un collaboratore di Netanyahu

28 Dic 2025 - 11:52
© Ansa

© Ansa

Il gruppo hacker Handala, che sarebbe sostenuto dall'Iran, ha annunciato di aver reso pubblici dati estratti dal telefono di Tzachi Braverman, capo di gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo lo Stato ebraico, le informazioni diffuse arriverebbero dalla rubrica del dispositivo e includerebbero numeri di telefono riconducibili ad alti funzionari e a persone appartenenti al ristretto cerchio del premier. Tra i contatti comparirebbe anche quello della moglie del primo ministro, Sara Netanyahu. Nel materiale trapelato sarebbero presenti inoltre contenuti che sembrano video di carattere personale e documenti ufficiali. 

netanyhau
medioriente