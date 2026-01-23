Isernia, anziana truffata da finto carabiniere: arrestato

La Squadra Mobile di Isernia ha arrestato, in flagranza di reato, un truffatore di 39 anni. Gli agenti, attirati dai suoi movimenti sospetti, lo hanno pedinato mentre stava viaggiando a bordo di un'auto intestata a una società di noleggio fuori regione. Arrivato in prossimità di un centro abitato limitrofo, il truffatore si è fermato ed è entrato all'interno di un appartamento situato al piano terra. All'uscita è stato bloccato dagli investigatori che lo hanno trovato in possesso di circa 120 grammi di oro e di 660 euro in contanti. Il bottino era frutto di una truffa che il 39enne aveva messo in piedi insieme a un complice e la cui vittima era una donna di 77 anni. Secondo quanto ricostruito, l'anziana era stata contattata telefonicamente da un complice che, spacciandosi per un carabiniere, le aveva riferito del presunto coinvolgimento del figlio in un furto. È a questo punto che, in preda al panico e per evitare il presunto arresto del figlio, la 77enne aveva consegnato al truffatore denaro e preziosi che, dopo l'arresto dell'uomo, le sono stati restituiti.