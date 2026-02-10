Bergamo, anziana picchiata e rapinata in strada: "Per un attimo non ho visto più nulla"
La donna racconta l'aggressione subita a "Diario del giorno": "Colpita per farmi male"
© Da video
Aggredita e picchiata dopo essere andata a fare delle commissioni. A "Diario del giorno" Santina Farina, 79enne di Romano di Lombardia, racconta la violenta rapina subita nei giorni scorsi in strada. L'aggressione subita dall'anziana, le è costata cinquanta punti di sutura.
"Non riesco a respirare perché ho rotto il naso - dice la donna al programma di Rete 4 -, quindi non posso soffiare il naso ed è difficile anche riposare. Anche la mascella è messa e non riesco a mangiare".
Farina spiega le circostanze in cui si è verificata la rapina: "Ero andata a fare un giro - ha spiegato -, ho sentito un fortissimo colpo dietro la testa. Ho pensato mi fosse venuto addosso un motorino, poi ho capito che il colpo stato assestato con il braccio perché ho sentito la giacca". La donna spiega di non essersi ripresa subito: "Per un attimo non ho visto più nulla - ha aggiunto -, ho guardato di lato e ho visto che non avevo più la borsa. Era uno solo, ma ho percepito l'intenzione di voler far male.