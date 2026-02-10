Rapina in un negozio a Lumezzane (Brescia), la titolare: "Mi hanno puntato la pistola alla testa"
A "Mattino Cinque" le parole della donna sull’evento violento in cui è rimasto ferito l’anziano marito: "Mi viene molta paura a pensarci"
© Da video
In un negozio di alimentari di Lumezzane (Brescia) poco prima dell'orario di chiusura ha avuto luogo una rapina in cui il titolare Oreste, un uomo di 84 anni, ha riportato una ferita profonda alla testa e una vertebra fratturata.
La moglie Maria ai microfoni di "Mattino Cinque", visibilmente provata, ha raccontato l'accaduto: durante la rapina si è trovata una pistola puntata alla testa. "Non avrei mai pensato di provare una cosa così - ha detto la donna - forse non mi sono neanche resa conto proprio perché è venuto qui davanti a me con la pistola e mi ha chiesto il cellulare, i soldi e dopo mio marito è venuto su perché in quel momento stava portando giù la roba".
"Uno dei due gli ha dato un pugno e l'ha buttato per terra - ha raccontato la donna - e dopo l'altro mi ha puntato la pistola ancora e mi ha detto 'Vuoi morire tu?' però dopo d'istinto ho chiamato mio figlio, anche se lui non c'era, dicendo 'Fabio vieni giù' e loro non so se si sono spaventati, uno dei due ha preso i soldi e sono andati via". "Hanno perso i soldi per strada e i clienti e i nostri amici li hanno trovati e me li hanno portati, però è dura insomma", ha aggiunto la donna.
"I miei genitori sono sempre stati forti - ha detto il figlio dei titolari - ci hanno trasmesso sempre la passione per il lavoro, il negozio esiste da 75 anni, dalla nonna, poi loro, io lo sto portando avanti".