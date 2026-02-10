Rapina in un negozio a Lumezzane (Brescia), la titolare: "Mi hanno puntato la pistola alla testa"

"Uno dei due gli ha dato un pugno e l'ha buttato per terra - ha raccontato la donna - e dopo l'altro mi ha puntato la pistola ancora e mi ha detto 'Vuoi morire tu?' però dopo d'istinto ho chiamato mio figlio, anche se lui non c'era, dicendo 'Fabio vieni giù' e loro non so se si sono spaventati, uno dei due ha preso i soldi e sono andati via". "Hanno perso i soldi per strada e i clienti e i nostri amici li hanno trovati e me li hanno portati, però è dura insomma", ha aggiunto la donna.