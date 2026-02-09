Brindisi, assalto a portavalori: prima il mezzo incendiato, poi lo scontro a fuoco
Un furgone della Btv è stato fermato da un mezzo incendiato. I rapinatori hanno aperto il fuoco contro i vigilanti
Questa mattina un furgone portavalori dell’azienda Btv (Battistolli) è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiato, costringendo il portavalori a fermarsi e dando il via all’assalto. Al momento dell'arrivo dei militari, i rapinatori hanno aperto il fuoco dando il via alla sparatoria. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.
Dopo il tentativo fallito, è nato un inseguimento nel territorio di Squinzano, con i militari dell’Arma sopraggiunti in supporto ai colleghi già presenti sul luogo. Al momento la strada è temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili, mentre la viabilità sulla statale è interrotta in attesa di ripristino della sicurezza.