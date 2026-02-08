Ragusa, il colpo in banca finisce male: i banditi lasciano la cassaforte (con 60mila euro) nei campi

I ladri, che hanno colpito nel cuore della notte, hanno prelevato la cassaforte caricandola su un autocarro con il quale sono poi fuggiti. Non hanno però fatto molta strada. Sia l'autocarro che la vettura utilizzati per il colpo infatti sono stati ritrovati nelle scorse ore nelle campagne della zona. Poco distante, nascosta tra gli anfratti, c'era anche la cassaforte, ancora integra. Al suo interno circa 60mila euro.