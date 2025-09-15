"Ha messo a segno tre rapine in un solo giorno": chef italiano arrestato a San Francisco

L'ultima rapina in ordine di tempo è stata messa a segno intorno alle 12:02 in una banca di Grant Avenue, nel cuore di Chinatown. Secondo un comunicato della polizia di San Francisco, un uomo, identificato poi come Luchin, ha consegnato un biglietto a un impiegato, richiedendo denaro. “Temendo per la propria incolumità”, chiarisce la polizia, il dipendente ha consegnato una borsa con i contanti e il sospettato è fuggito. Le indagini dell’Unità Rapine hanno rapidamente individuato Luchin come il responsabile.