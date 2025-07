Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione

L'arresto di Maurizio Cocco risale al 2 giugno 2022, in Costa d'Avorio, con iniziali capi d'accusa legati al narcotraffico e al riciclaggio, da cui è poi stato assolto. Nel maggio 2024, il Tribunale di Abidjan lo ha invece condannato a 24 mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere, con un'ammenda accessoria di circa 60mila euro. Sebbene la pena fosse tecnicamente esaurita il 2 giugno 2024, Cocco è rimasto in carcere per via di una proroga della detenzione preventiva, decisa dal giudice istruttore nell'ambito di un'indagine parallela. La situazione ha destato preoccupazione nelle istituzioni italiane e ha portato a un'intensa attività diplomatica.