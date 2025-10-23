Furto al Louvre, la finestra del colpo diventa "attrazione" turistica

È già diventata, suo malgrado, la nuova "attrazione" di Parigi. "Sulla destra, il Louvre… e la finestra da cui i ladri sono entrati per rubare i gioielli della corona francese", annuncia ironicamente una guida dal bateau mouche che risale la Senna, sotto gli sguardi curiosi dei turisti. Il museo più visitato al mondo ha riaperto mercoledì mattina, dopo il clamoroso furto dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice avvenuto domenica. Una banda di quattro uomini è riuscita a introdursi nella celebre Galleria Apollo e a portare via preziosi gioielli napoleonici per un valore stimato di 88 milioni di euro.