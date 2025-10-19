Da Lupin a Ocean's Twelve, furti d'arte sullo schermo

Chissà se i novelli Lupin che hanno sottratto i gioielli di Napoleone al Louvre si sono in qualche modo ispirati alla serie tv che ha rinnovato il mito del ladro gentiluomo. Proprio nel museo parigino è ambientata infatti una delle prime scene di Lupin: il protagonista, Assane Diop, interpretato da un magnetico Omar Sy, mette in atto il suo piano per rubare una preziosa collana di diamanti appartenuta alla regina Maria Antonietta, lo stesso gioiello per cui 25 anni prima era stato ingiustamente accusato di furto il padre.