Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
MUSEO CHIUSO TUTTA LA GIORNATA

Furto al Louvre, i rilievi della polizia francese

I malviventi avrebbero utilizzato un camion montacarichi da traslochi, dotato di scala e piattaforma mobile

19 Ott 2025 - 15:27
01:48 

La Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato dopo il clamoroso "colpo" al museo del Louvre, dove sono stati sottratti i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. I malviventi - tre, forse quattro - avrebbero utilizzato un camion montacarichi da traslochi, dotato di scala e piattaforma mobile. Con il mezzo si sarebbero appoggiati all'esterno del palazzo, sul lato della Senna, dove sono in corso dei lavori e grazie alla scala sono arrivati al primo piano. La polizia francese sta procedendo ai rilievi.

louvre
parigi
video evidenza