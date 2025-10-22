Louvre, il museo riapre tre giorni dopo il clamoroso furto: inaccessibili alcune aree

Il Louvre ha riaperto le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica, quando quattro ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via otto gioielli della Corona francese, per un valore di 88 milioni di euro. Il museo ha precisato che alcune aree restano "inaccessibili al pubblico", senza precisare quali. Il furto era avvenuto nella galleria di Apollo, al primo piano, con affaccio sulla Senna. La presidente-direttrice del Louvre, Laurence des Cars, è attesa alla commissione Cultura in Senato per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.