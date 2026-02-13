Roma, cerca di rapire due bambini a scuola fingendosi babysitter: caccia alla sconosciuta

Si è presentata in due scuole dell'infanzia nel quartiere Monteverde, a Roma, spacciandosi al personale scolastico come la babysitter di due bambini. Gli insegnanti, però, si sono insospettiti e hanno contattato prontamente i genitori di uno dei due piccoli che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola. I docenti hanno quindi fatto scattare l'allarme al 112 ma, nel frattempo, la donna si è allontanata. I genitori della bambina hanno sporto denuncia e la polizia sta indagando sull'identità della donna. Dopo la vicenda sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni dagli istituti.