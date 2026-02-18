Caivano, "Non è tuo figlio: dammelo!". Tenta di rapire un bimbo al supermercato

Sono circa le 19.30di martedì quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. E’ visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole.