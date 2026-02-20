Bimbo trapiantato, il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccolo

Dal confronto tecnico tra una decina di medici, di cui alcuni tra i massimi esperti in cardiochirurgia pediatrica, è emerso chiaramente che il bambino di Napoli non potrebbe sopportare un secondo trapianto, per via della sue condizioni cliniche (compromissione neurologica, instabilità emodinamica, crisi settica). Il cuore disponibile è stato quindi reindirizzato a un altro minore, uno dei tre che insieme al piccolo del Monaldi era in lista d'urgenza, classe 1 - emergenza nazionale -. A stabilire l'ordine dell'elenco è un algoritmo ben preciso: gravità clinica, compatibilità immunologica, peso e gruppo sanguigno hanno definito a chi dovesse andare l'organo pediatrico, che ha tempi molto stretti per essere prelevato, trasportato e importato.

