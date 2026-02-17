Cuore danneggiato, le prime ipotesi sul ghiaccio secco: "L'ha fornito l'ospedale di Bolzano"
A indagare la procura di Napoli insieme a quella di Bolzano: documentazione sequestrata, esperti in campo e il nodo dell'incidente probatorio
© ansa
A fornire il ghiaccio secco sarebbe stato l’ospedale San Maurizio di Bolzano. È questo il nodo da sciogliere nelle due inchieste sul cuore lesionato trapiantato a un bambino di due anni e tre mesi, a Napoli. Sui fatti indagano sia la Procura di Napoli, che procede per lesioni colpose gravissime, sia quella di Bolzano, fascicolo aperto dopo la denuncia di Federconsumatori. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati sei tra chirurghi, medici e paramedici della struttura napoletana che hanno preso parte all’espianto dal donatore, al confezionamento dell’organo, al trasporto e al successivo trapianto avvenuto al Monaldi.
I primi passi dell’inchiesta
Le due Procure si stanno coordinando nelle attività di indagine, che al momento sono affidate ai Nas di Trento e di Napoli. Sono già stati acquisiti atti, documenti e cartelle cliniche. Nel corso degli accertamenti è stato sequestrato anche il box frigo con il quale è stato trasportato il cuore. Si tratterebbe di un contenitore non di ultima generazione ma che, di per sé, avrebbe tenuto la temperatura a -4 gradi, qualora fosse stato utilizzato ghiaccio tradizionale.
Il ghiaccio secco
Secondo le prime ipotesi, però, da Bolzano sarebbe arrivato ghiaccio secco che si stabilizza a -80 gradi e che dunque avrebbe fatto calare notevolmente la temperatura, di fatto danneggiando le fibre del muscolo cardiaco, così da renderlo inutilizzabile. Adesso l’interrogativo è capire chi abbia fornito il ghiaccio secco al posto di quello solitamente utilizzato.
Pronto il pool di esperti
Gli avvocati della famiglia del piccolo sono stati ricevuti dal pubblico ministero, che però avrebbe valutato come prematura la richiesta di un incidente probatorio. Per il prosieguo delle indagini la Procura di Napoli avrebbe però pronto un pool di consulenti, specialisti in trapiantologia, cardiologia e pediatria, chiamati ad analizzare i documenti e le procedure seguite per il trapianto.