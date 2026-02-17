Cuore danneggiato, le prime ipotesi sul ghiaccio secco: "L'ha fornito l'ospedale di Bolzano"

A fornire il ghiaccio secco sarebbe stato l’ospedale San Maurizio di Bolzano. È questo il nodo da sciogliere nelle due inchieste sul cuore lesionato trapiantato a un bambino di due anni e tre mesi, a Napoli. Sui fatti indagano sia la Procura di Napoli, che procede per lesioni colpose gravissime, sia quella di Bolzano, fascicolo aperto dopo la denuncia di Federconsumatori. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati sei tra chirurghi, medici e paramedici della struttura napoletana che hanno preso parte all’espianto dal donatore, al confezionamento dell’organo, al trasporto e al successivo trapianto avvenuto al Monaldi.