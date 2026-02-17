Bimbo trapiantato, Meloni chiama la madre: "Avrete giustizia" | Attesi all'ospedale Monaldi gli ispettori del ministero della Salute
Il team inviato dal ministro Schillaci si recherà anche al nosocomio di Bolzano, dove l'organo è stato espiantato. Il presidente del Consiglio ha intanto espresso solidarietà e vicinanza ai genitori del piccolo
© IPA
Mercoledì 18 febbraio, secondo quanto si apprende, sono attesi a Napoli gli ispettori del ministero della Salute incaricati di verificare quanto accaduto all'ospedale Monaldi, dove a un bambino di due anni è stato trapiantato lo scorso dicembre un cuore danneggiato. Successivamente, gli ispettori si recheranno all'ospedale di Bolzano, dove l'organo era stato espiantato. L'obiettivo è fare chiarezza sulla vicenda, dal trasporto del cuore alla decisione di procedere con l'intervento, con un organo danneggiato dall'uso - secondo le ipotesi - di ghiaccio secco invece di ghiaccio normale. Intanto, il premier Giorgia Meloni ha sentito la madre del piccolo per esprimere la vicinanza delle istituzioni: "Avrete giustizia".
La telefonata tra Meloni e la madre del bambino
La presidente del Consiglio - nella telefonata con Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni - ha ribadito che si sta facendo "tutto il possibile, per quanto di competenza" perché si possa mantenere viva la speranza. Il premier ha detto a Mercolino di condividere l'obiettivo che sia fatta chiarezza e giustizia su quanto avvenuto. "Avrete giustizia", ha aggiunto Meloni, come reso noto dall'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. La madre del piccolo ha quindi ringraziato il premier, sottolineando che ora la sua priorità "è avere un cuore nuovo" per suo figlio, e "vederlo tornare a casa guarito".
Il colloquio Schillaci-Fico
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha avuto colloquio con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, in cui è stata ribadita la necessità di un "forte impegno sinergico e collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza" su quanto avvenuto al Monaldi. L'incontro era stato "programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari", come spiegato dalla Regione. "Il ministro e il presidente hanno rivolto massima attenzione a quanto avvenuto", ribadendo "la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato".
Per fare chiarezza sulla vicenda, conclude la nota di palazzo Santa Lucia, "sono stati attivati nei giorni scorsi i poteri ispettivi e conoscitivi in capo sia al ministero che alla Regione, per poter assumere i provvedimenti necessari secondo le rispettive competenze. Sarà inoltre trasmessa al ministero la relazione predisposta dagli uffici regionali su impulso del presidente Fico".