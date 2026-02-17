Bimbo trapiantato, Meloni chiama la madre: "Avrete giustizia" | Attesi all'ospedale Monaldi gli ispettori del ministero della Salute

La presidente del Consiglio - nella telefonata con Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni - ha ribadito che si sta facendo "tutto il possibile, per quanto di competenza" perché si possa mantenere viva la speranza. Il premier ha detto a Mercolino di condividere l'obiettivo che sia fatta chiarezza e giustizia su quanto avvenuto. "Avrete giustizia", ha aggiunto Meloni, come reso noto dall'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. La madre del piccolo ha quindi ringraziato il premier, sottolineando che ora la sua priorità "è avere un cuore nuovo" per suo figlio, e "vederlo tornare a casa guarito".