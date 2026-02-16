Napoli, la mamma del bambino trapiantato: "Ho ancora speranza"
La donna a "Diario del giorno": "Domani ci sarà un'altra riunione, oggi è ancora trapiantabile"
"La speranza non è ancora finita". Sono le parole di Patrizia, la mamma del bambino in attesa di un trapianto di cuore, dopo che il 23 dicembre scorso gli fu trapiantato un organo rivelatosi poi danneggiato a causa delle temperature troppo basse. "Domani avranno ancora un'altra riunione e valuteranno", ha aggiunto.
Dopo il trapianto fallito, il bimbo di due anni è ricoverato a Napoli, in coma farmacologico, collegato all'Ecmo. Le sue condizioni sono gravi, ma stazionarie. La madre spiega a "Diario del giorno" che la strada intrapresa dalla famiglia è quella di cercare un nuovo centro specializzato: "Andiamo giorno per giorno - aggiunge la donna -. Oggi al momento mio figlio è ancora trapiantabile. Domani faranno un'altra riunione".
La famiglia ha contattato anche l'ospedale Bambin Gesù di Roma, che invece ha espresso perplessità sulla realizzazione dell'intervento. Tuttavia, il bambino resta ancora in lista per avere un cuore nuovo: "Voglio continuare a sperare - ha detto la madre -. Tutti i giorni sto con lui. Se sono ottimista? Dobbiamo pensare così".