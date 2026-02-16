Napoli, la mamma del bambino trapiantato: "Ho ancora speranza"

"La speranza non è ancora finita". Sono le parole di Patrizia, la mamma del bambino in attesa di un trapianto di cuore, dopo che il 23 dicembre scorso gli fu trapiantato un organo rivelatosi poi danneggiato a causa delle temperature troppo basse. "Domani avranno ancora un'altra riunione e valuteranno", ha aggiunto.