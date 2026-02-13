Cuore danneggiato e trapiantato a bimbo, sequestrato il contenitore usato per conservare l'organo

I magistrati della VI sezione "Lavoro e colpe professionali", il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci dell'ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri, hanno iscritto sei sanitari nel registro degli indagati. Si tratta dei componenti delle equipe del Monaldi di Napoli che si sono occupati dell'espianto del cuore a Bolzano e il gruppo dello stesso ospedale che invece ha effettuato il trapianto dell'organo sul bimbo a Napoli. A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose.