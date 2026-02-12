Trapianto con cuore danneggiato a Napoli, la madre del bambino: "Scoperto dell'errore tramite i giornali"

"L’unica cosa che vorrei è un cuore per mio figlio, immediatamente." Così, a "Mattino Cinque", parla la madre del bimbo di due anni che, al Monaldi di Napoli, ha ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto. L’organo destinato al piccolo sarebbe stato conservato con ghiaccio secco invece che con ghiaccio normale, compromettendone la funzionalità e rendendo il trapianto inefficace.