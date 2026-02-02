In Spagna il primo trapianto parziale di volto da una donatrice sottoposta a eutanasia

L'ospedale catalano, dopo gli accertamenti sulla donatrice e Carme, ha eseguito una Tac su entrambe. L'Unità di Tecnologie 3D ha poi elaborato un modello tridimensionale digitale che ha aiutato i professionisti a capire come eseguire l'intervento chirurgico. È stata poi progettata e realizzata una maschera in silicone semirigido da applicare sulla zona facciale della donatrice e ricostruire l'area operata. In collaborazione con gli ingegneri dell'azienda Ixom, sono state preparate anche delle guide per il taglio osseo adattate alla donatrice e alla ricevente per ottenere un incastro millimetrico. Parallelamente, i chirurghi plastici dell'ospedale hanno effettuato gli studi anatomici necessari e la pianificazione dell'intervento. L'operazione è di massima complessità, vede l'utilizzo di tecniche di microchirurgia vascolare-nervosa e può durare fino a 24 ore.