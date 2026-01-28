Milano, nasce con una rara malattia che "ruba" sangue al cervello: doppio intervento per un bimbo di 3 mesi

Gabriel e Corinne sono due gemelli nati prematuri (28 settimane) che hanno trascorso un lungo periodo nella Terapia intensiva neonatale nella clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Quando sono finalmente stati dimessi, una risonanza magnetica all'encefalo - che l'ospedale fa normalmente ai neonati molto pretermine - ha trovato in Gabriel un "nodo" di tre centimetri di vasi sanguigni anomali, esattamente una Mav (malformazione arterio-venosa), che aumenta fortemente il rischio di emorragia intercranica e di "furto" di sangue al tessuto cerebrale con ripercussioni sullo sviluppo neurologico. Un caso unico al mondo per un bimbo così piccolo. Da qui un doppio, complicato intervento per Gabriel: ora sta bene ed è tornato a casa.