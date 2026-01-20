Bergamo, dona due organi alla figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia

Un cittadino serbo di 37 anni è la prima persona in Italia ad aver donato in vita due organi in simultanea (trapianto combinato). La beneficiaria è sua figlia, di 7 anni, che dal papà ha ricevuto un rene e una porzione di fegato. Entrambi non hanno avuto complicazioni dopo il delicato intervento e sono stati dimessi dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La bimba soffriva da tempo di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato che i reni, e che l'aveva costretta a iniziare una terapia di dialisi fin dall'età di quattro anni. Per via della straordinarietà dell'operazione, prima dell'intervento, il personale sanitario ha dovuto attendere il parere favorevole della commissione regionale di parte terza e infine il nulla osta della procura di Bergamo.