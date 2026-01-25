Malato di tumore lotta contro la burocrazia per sposare la compagna: "Non c'è più tempo"

C'è tutto: amore, figli, un nuovo posto da chiamare casa. A Sonia e Michele manca solo un sogno da realizzare, il matrimonio. I preparativi sono finiti, il momento sembra sempre più vicino, ma qualcosa si mette in mezzo: Michele non ha ancora ottenuto il divorzio. L'atto di negoziazione assistita per sciogliere il legame precedente con il consenso di entrambi era stato firmato dalle parti e dai loro legali nel 2021, ma non è mai stato depositato in Procura. L'accordo, quindi, è nullo: tutto da rifare. Ma nel frattempo Michele si ammala di tumore al polmone. La malattia è aggressiva, presto si creano delle metastasi al fegato. Intervento e chemioterapia non bastano a fermarla. A nulla sono servite, finora, le certificazioni mediche presentate dall'uomo per ottenere una sentenza parziale che consenta almeno il matrimonio. L'unica strada percorribile sembra quella del divorzio giudiziale, con un'udienza fissata il 5 marzo. "Voglio essere libero di dire: oggi sposo la donna che amo", racconta Michele. "Non c'è tempo".