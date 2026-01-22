Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"

Lorena Lanceri è la moglie di Emanuele Bonafede, cugino del geometra di Campobello di Mazara Andrea Bonafede, cioè colui che ha prestato l'identità a 'U siccu durante ampi tratti della sua latitanza trentennale. La donna ha ammesso di fronte ai giudici di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il boss di Cosa nostra ma si è difesa sostenendo di aver scoperto solo dopo l'identità di Matteo Messina Denaro. Negli anni la donna si è presa cura del padrino di Castelvetrano, quando lui abitava nascosto spostandosi di covo in covo. E soprattutto ha curato la sua corrispondenza, grazie a cui Messina Denaro è riuscito a rimanere in contatto e comunicare con i familiari e con altri boss.