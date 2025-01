Messina Denaro, indagini su altri due interventi chirurgici

Nessuno si è presentato agli organi di polizia giudiziaria o in procura dicendo di averlo avuto in cura. "L'omertà lo protegge da vivo e da morto", ha detto il pubblico ministero Gianluca De Leo della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nel corso della requisitoria al processo che vede imputato Alfonso Tumbarello. Il medico di base ha prescritto i certificati che hanno consentito al boss di operarsi per il tumore spacciandosi per il geometra Bonafede. In passato si era operato di emorroidi e per un'ernia e fu lui stesso a dichiararlo. Gli inquirenti si chiedono chi abbia eseguito gli interventi chirurgici e soprattutto dove siano stati fatti. Le vicende mediche di Messina Denaro sono ancora oggetto di indagini.