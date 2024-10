Alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro stanno per tornare liberi, in seguito a pene ridotte in appello e a una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo ha deciso la Corte d'appello di Palermo che, su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi.