Messina Denaro e le amanti: "Le donne intelligenti non me le filo neanche di striscio"

Il boss Matteo Messina Denaro, che ha avuto diverse amanti durante la lunga latitanza, aveva una sua concezione delle donne e del rapporto con esse. "Ad una donna intelligente fa sempre piacere che le si chieda quello che è disposta a dire. Questo tipo di donne non me le filo neanche di striscio", scriveva nei suoi diari. E si scagliava contro la figlia Lorenza, definita "degenerata nell'intimo", solo perché la giovane voleva avere più libertà. Al contrario di un'altra ragazza, indicata da Messina Denaro come un modello perché "fidanzata con lo stesso ragazzo e con lo stesso si è sposata".