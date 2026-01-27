Firenze, bambino operato per un tumore che non c'era: maxi risarcimento da 3,7 milioni

Il Meyer è stato condannato a pagare 3,7 milioni. Al bambino sono stati riconosciuti 2,3 milioni di euro di risarcimento. Il resto va ai suoi familiari: ai genitori mezzo milione e al fratello 270 mila euro. L’esborso è stato contabilizzato negli ultimi giorni dal tesoriere dell’azienda ospedaliera dopo che il tribunale civile fiorentino, nell’ottobre scorso, aveva pronunciato la sentenza.