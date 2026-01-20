Genova, vigile del fuoco morto per amianto: il Viminale condannato a risarcire la famiglia

Non è la prima sentenza che prevede un risarcimento per i familiari: già altri tribunali hanno riconosciuto come, fino alla fine degli anni Novanta "nelle sedi di servizio e sugli automezzi dei vigili del fuoco fossero presenti tute, guanti e coperte contenenti amianto, largamente utilizzati dal personale. Particolarmente rilevante è anche il riconoscimento del diritto al risarcimento in favore dei nipoti del lavoratore deceduto, a conferma della gravità e dell'estensione del danno prodotto dall'esposizione professionale all'amianto".