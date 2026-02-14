Il secondo parere medico

Napoli, cuore danneggiato: per il Bambino Gesù il piccolo non è più trapiantabile

Di parere opposto l'equipe del Monaldi,"dove il bimbo è stato operato ed"è ricoverato da oltre 50 giorni

di Dario Vito
14 Feb 2026 - 13:07
01:35 
Il bambino ricoverato all’ospedale di Napoli "non è più trapiantabile". È questo il verdetto del secondo parere medico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bimbo di due anni a cui è stato impiantato un cuore "bruciato". Di parere opposto l'equipe del Monaldi di Napoli, dove il piccolo paziente è stato operato ed è ricoverato da oltre 50 giorni.

