Bimbo trapiantato, Meloni chiama la madre: "Avrete giustizia"

La madre del bambino che ha subito un trapianto di cuore con un organo lesionato ha ricevuto una telefonata del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere la "vicinanza" delle istituzioni e ribadire che si sta facendo "tutto il possibile, per quanto di competenza" perché si possa mantenere viva la speranza. Il premier ha sentito Patrizia Mercolino al telefono, martedì mattina, dicendole di condividere l'obiettivo che sia fatta chiarezza e giustizia su quanto avvenuto a suo figlio di due anni all'ospedale Monaldi di Napoli, quando verranno accertate le responsabilità. "Avrete giustizia", avrebbe aggiunto, secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. La signora Mercolino ha ringraziato il premier, ribadendo che in questo momento la sua priorità "è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito".