Bimbo trapiantato, la madre Patrizia convocata all'ospedale Monaldi: "Possibile nuovo cuore, è compatibile"

Patrizia Mercolino, madre del bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria della struttura partenopea, dove il piccolo è ricoverato. C'è infatti un nuovo cuore disponibile, ma si saprà "se verrà assegnato al piccolo. Ci sono altri tre centri in attesa. Il cuore è compatibile, hanno già valutato. È ovvio che si deve procedere subito", ha detto l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi a È sempre Cartabianca su Rete4. In caso positivo, ha spiegato, l'intervento sarà effettuato immediatamente appena l'organo arriverà.