Livorno, omicidio in uno studio di commercialista: fermato il presunto assassino

Una persona sarebbe stata uccisa in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro città. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 56 anni che sarebbe stato accoltellato a morte da un uomo che si sarebbe poi dato alla fuga. Alcuni testimoni hanno dichiarato che il presunto aggressore indossava un cappuccio e che sarebbe fuggito in direzione del porto prima di essere fermato per poi essere portato in questura. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari.