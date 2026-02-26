Accoltellamento

Livorno, omicidio in uno studio di commercialista: fermato il presunto assassino

Il presunto aggressore sarebbe fuggito verso il porto indossando un cappuccio prima di essere fermato 

26 Feb 2026 - 19:54
Una persona sarebbe stata uccisa in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro città. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di 56 anni che sarebbe stato accoltellato a morte da un uomo che si sarebbe poi dato alla fuga. Alcuni testimoni hanno dichiarato che il presunto aggressore indossava un cappuccio e che sarebbe fuggito in direzione del porto prima di essere fermato per poi essere portato in questura. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari. 

