Al termine di un'indagine approfondita, la Procura di Crotone ha ottenuto il processo per sei militari - quattro della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera - accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo per presunti ritardi nei soccorsi del caicco affondato a Cutro. Il 21 luglio 2025 il Gup del Tribunale di Crotone ha disposto il rinvio a giudizio dei sei indagati e fissato l'inizio del dibattimento al 14 gennaio 2026, ammettendo anche numerose parti civili, tra cui familiari delle vittime e organizzazioni umanitarie. Il collegio ha autorizzato decine di testimoni e si è riservato di decidere sull'audizione degli ex ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, oltre all'equipaggio dell'aereo di Frontex che aveva individuato l'imbarcazione prima del naufragio. La seconda udienza, il 10 febbraio 2026, è stata dedicata alle testimonianze dei carabinieri che hanno condotto le indagini.