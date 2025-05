Naufragio Cutro, ministeri citati nel processo come responsabili civili

I ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e il Fondo di Garanzia delle Vittime della strada presso il Consap sono stati citati come responsabili civili nel processo sul naufragio di Cutro. Gli imputati sono sei militari imputati per il presunto ritardo nei soccorsi all'imbarcazione nella tragedia del 26 febbraio 2023, in cui morirono 94 persone tra cui 38 minori. Sono invece state dichiarate inammissibili le richieste di citazione per ministero dell'Interno e presidenza del Consiglio dei ministri. Il gup ha invitato i responsabili civili citati a presentarsi all'udienza del 9 giugno.