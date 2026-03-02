Milano, il pm: "Il tram andava troppo veloce, non è possibile escludere nessuna ipotesi"

Prosegue l'inchiesta sulla dinamica del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto venerdì scorso a Milano, in viale Vittorio Veneto, che ha causato la morte di due persone e una cinquantina di feriti. Al momento, le indagini ipotizzano l'omicidio, le lesioni colpose e il disastro ferroviario: a breve saranno visionati i documenti acquisiti e sequestrati all'azienda dei trasporti dalla Polizia Locale. La procura ha precisato che c'è stato uno scambio di persona: la seconda vittima non è il senegalese di cinquantasei anni, Karim Tourè, che è vivo e ricoverato in ospedale, ma un altro uomo di origini africane, già identificato, le cui generalità non sono state rese note.