Tram deragliato a Milano, l'esperto: "Doveva funzionare il meccanismo dell'uomo vigile"

"Ho avuto un malore" parla il conducente - "Mi sono sentito male, ho avuto un malore", è quanto avrebbe detto il conducente ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo è stato portato in ospedale in codice verde per accertamenti e sarà ascoltato dagli inquirenti. Il mezzo deragliato è un veicolo entrato in servizio da poche settimane. La maggior parte dei feriti dovrebbero essere i passeggeri a bordo del mezzo uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era infatti pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. Una delle vittime è stata recuperata sotto il mezzo: con tutta probabilità si tratta di un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. La seconda vittima invece era a bordo del tram.