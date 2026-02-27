Milano, tram deraglia e investe alcune persone: ci sarebbe un morto

© Ansa
Il mezzo stava transitando lungo viale Vittorio Veneto quando è finito fuori dai binari ed ha terminato la corsa contro un edificio. Una decina i feriti
Ci sarebbe una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio.
Secondo le prime informazioni il tram sarebbe deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.
Come detto ci sarebbe una vittima e anche una decina di feriti, già soccorsi dal personale sanitario. Cinque i mezzi dei pompieri inviati sul posto dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini.