Treni, sciopero di 24 ore nel weekend

Treni a rischio nel weekend. Dalle 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, fino alla stessa ora di sabato 28 sciopererà il personale di macchina e di bordo di Fs, Italo, Trenord e altri operatori ferroviari locali. Per l'Alta velocità e la lunga percorrenza è previsto un elenco di treni garantiti, consultabile sui rispettivi siti. Incrocia le braccia per 24 ore anche il personale di imprese che svolgono attività ferroviaria aderente a Cub Trasporti/Sgb, mentre durerà 8 ore - dalle 22 di domani alle 5.59 di sabato - la protesta proclamata da Usb Lavoro Privato.