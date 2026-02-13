Sciopero del trasporto aereo, Salvini precetta: "Per evitarlo durante le Olimpiadi"
"Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, il ministro condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo", si legge
"Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare". È quanto si legge in una nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
"Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria. L'auspicio del Ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti", si legge infine.
La precettazione era stata annunciata dal ministro a margine dell'inaugurazione di una mostra a Milano. "Ci stiamo lavorando per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti - aveva dichiarato Salvini -. A minuti usciremo con quello che la Commissione di Garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, quindi di garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che due miliardi di persone stanno guardando" aveva continuato il ministro.
"Mi sono impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul Piano nazionale degli aeroporti, che abbiamo ultimato, dopo la fine delle Paralimpiadi".