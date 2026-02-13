Sciopero del trasporto aereo, Salvini precetta: "Per evitarlo durante le Olimpiadi"

La precettazione era stata annunciata dal ministro a margine dell'inaugurazione di una mostra a Milano. "Ci stiamo lavorando per evitare lo sciopero aereo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi per non danneggiare un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando grazie al lavoro di tutti - aveva dichiarato Salvini -. A minuti usciremo con quello che la Commissione di Garanzia ci ha chiesto di fare e che la legge mi permette di fare, quindi di garantire il diritto allo sciopero ma non durante lo svolgimento di una manifestazione che due miliardi di persone stanno guardando" aveva continuato il ministro.