Trasporto aereo, i sindacati confermano gli scioperi | Salvini: "Assurdo durante le Olimpiadi"

I sindacati confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi nel trasporto aereo, nonostante la richiesta del Garante di posticiparli. "Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, e in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze", scrivono tutti i sindacati di categoria in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia. Aziende che "non hanno dato prova di volerli rinnovare a condizioni adeguate, rendendo, di fatto, impossibile la cancellazione o il differimento delle azioni sindacali legittimamente proclamate", sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp. Le sigle sindacali sono state convocate per venerdì alle 10 presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.