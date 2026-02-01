Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando

Una nuova ondata di scioperi preoccupa viaggiatori e pendolari italiani, con i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’arco del mese. Il picco - al livello nazionale - si avrà in tre date chiave: 6, 16 e 28 febbraio.



Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbraio 2026 si ferma Trenord: la circolazione ferroviaria in Lombardia potrebbe essere disturbata dallo sciopero proclamato dal sindacato Orsa. I treni dovrebbero comunque circolare nelle fasce orarie garantite, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale", si legge sul sito di Trenord, "saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54 (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio". Nel Lazio, invece, è previsto uno sciopero di quattro ore - indetto da diversi sindacati di settore - per i lavoratori degli appalti ferroviari di Elior Divisione Itinere / Polaris, mentre lo sciopero di otto ore (dalle 9 alle 17) che coinvolgerà il personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia a Rimini non dovrebbe avere ripercussioni sui viaggiatori, ma potrebbe creare disagi a causa di una probabile riduzione dei convogli.