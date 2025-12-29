Sciopero, sarà un gennaio caldo: il calendario degli stop nel settore trasporti

Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale in Abruzzo di quattro ore, dalle 9 alle 13, per la "gestione fallimentare di Tua Spa caratterizzata da subconcessioni", esprimendo "forte preoccupazione e netta contrarietà per la grave situazione in cui "versano i lavoratori dipendenti di Tua: a seguito delle subconcessioni e dell'accorpamento delle officine numerosi lavoratori hanno visto soppressa la propria sede storica di lavoro e sono stati trasferiti d'ufficio verso sedi distanti anche decine di chilometri, dopo anni o decenni di servizio". "L'azienda - scrive Orsa - ignora completamente lo sconvolgimento della vita personale e familiare. Molti di loro sono costretti a percorrere anche oltre cento chilometri al giorno". Altro motivo di "forte allarme", per il sindacato, è rappresentato dal "rischio concreto di esuberi tra il personale viaggiante".