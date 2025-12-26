Festività a rischio ritardi, scioperi in arrivo negli aeroporti europei

In Italia, l'impatto maggiore è atteso dopo le festività. Il 9 gennaio il sindacato Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore del personale di terra, dalle 13 alle 17, che potrebbe causare ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti. Nella stessa giornata, il personale di handling di Swissport Italia all'aeroporto di Milano Linate ha annunciato uno sciopero di 24 ore, con possibili ripercussioni sull’operatività dello scalo. Ulteriori disagi potrebbero verificarsi il 31 gennaio all’aeroporto di Verona, dove il personale del controllo del traffico aereo di Enav ha indetto uno sciopero. Anche in questo caso, i voli in partenza e in arrivo potrebbero subire modifiche o cancellazioni.