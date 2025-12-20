Cercano di imbarcare la nonna morta su un volo da Malaga a Londra

Un imbarco su un volo di linea che sembra tratto dalla commedia nera "Weekend con il morto", ma è realtà che sta facendo il giro del web: una famiglia inglese è stata accusata di aver portato a bordo di un volo di linea easyJet una nonna di 89 anni già senza vita, seduta su una sedia a rotelle, come se stesse semplicemente dormendo. Il volo, in partenza da Malaga e diretto a Londra Gatwick, è stato bloccato prima del decollo dopo che alcuni passeggeri hanno lanciato l'allarme. Avvertito l'equipaggio, sull'aereo sono saliti i paramedici che hanno accertato il decesso dell'anziana prima della partenza. L'episodio ha causato lo stop del velivolo e un ritardo pesantissimo per i passeggeri, costretti ad attendere ore prima di una nuova sistemazione. La compagnia aerea smentisce: "Era viva all'imbarco"