L'aereo è "troppo pesante": 19 persone "costrette" a scendere per 500 euro

"Fa caldo, il vento non è fantastico e la direzione non è delle migliori" - "Grazie per essere venuti qui oggi. Date le attuali condizioni climatiche sfavorevoli qui a Lanzarote, poiché siete in tanti a bordo e la è pista di decollo è piuttosto corta, l'aereo è troppo pesante per decollare. Con la sicurezza come priorità assoluta, non c'è modo, con le attuali condizioni di vento, di far partite il velivolo. Ci sono diversi fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è delle migliori" sono le parole pronunciate dal pilota dell'aereo EasyJet, che ieri sarebbe dovuto partire da Lanzarote in direzione Liverpool. "Ora vi starete chiedendo cosa succederà adesso ed è per questo che sono venuto qui a dirvelo. Ho parlato con il nostro team operativo e l'unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero. Se possibile, vorrei chiedere a 20 volontari di scegliere di non volare a Liverpool stasera. Se qualcuno vuole offrirsi volontario, ci sarà un incentivo" ha continuato il pilota.

Il rientro a Liverpool il giorno successivo - La cifra proposta da easyJet è stata di 500 euro, per chiunque avesse accettato di scendere dall'aereo ormai prossimo alla partenza. In un video diffuso da Liverpool Echo si sentono diversi passeggeri inglesi mormorare: "Vogliamo tornare a casa stasera", scuotendo la testa. L'obiettivo alla fine è stato quasi raggiunto: un portavoce della compagnia aerea a basso costo ha affermato che 19 passeggeri si sono offerti di lasciare il volo. Grazie a loro l’aereo ha così potuto raggiungere regolarmente l’Inghilterra, seppure con quasi due ore di ritardo. "easyJet può confermare che 19 passeggeri del volo EZY3364 da Lanzarote a Liverpool, ieri sera, si sono offerti di viaggiare su un volo successivo a causa del superamento dei limiti di peso dell'aeromobile per le condizioni meteorologiche" ha detto il rappresentante. I viaggiatori che hanno accettato la somma proposta sono rientrati regolarmente il giorno nel Regno Unito, con un altro volo.

ansa

L'equipaggio del volo - "Si tratta di una decisione operativa di routine in queste circostanze e le restrizioni di peso sono in vigore per tutte le compagnie aeree per motivi di sicurezza. Nel caso in cui un volo superi i limiti di peso, chiediamo ai passeggeri di offrirsi volontariamente per il trasferimento gratuito su un volo successivo, come è accaduto in questa occasione, e ai volontari viene fornita una compensazione in linea con le normative. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio sono sempre la massima priorità di easyJet" ha detto l'equipaggio del volo EZY3364.

La compagnia Air New Zealand - Non è la prima volta che una compagnia aerea decide di pesare i propri passeggeri. Si tratta di una pratica sempre più diffusa, oltre che in caso di avversità climatiche, specialmente per abbattere i costi del carburante, tra le spese più ingenti da affrontare. Air New Zealand, la compagnia di bandiera della Nuova Zelanda, aveva recentemente annunciato che per il mese di giugno 2023 avrebbe pesato i propri viaggiatori in partenza da Auckland, la capitale del Paese oceanico. Una procedura registrata in modo anonimo, nel pieno rispetto della privacy, che già era stata eseguita nell'estate 2021 da Air New Zealand. "Con la vostra attenzione, ci aiuterete a volare in maniera sicura ed efficiente", aveva affermato Alastair James, portavoce della compagnia.

L'aereo German Airways da Londra a Milano - A marzo, invece, il caso dell'aereo Londra-Milano in "sovrappeso", con la richiesta improvvisa ai passeggeri: "Qualcuno deve scendere". Allora, a impedire il regolare decollo, fu il vento troppo forte. A bordo del volo German Airways c'era anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, che condivise l'accaduto con sgomento sui social. Il peso in eccesso fu calcolato in circa 500 chili, venendo proposta una compensazione tramite un voucher del valore di 250 euro. In sei rinunciarono a partire in cambio della somma, per essere rimbarcati sul volo del giorno successivo.