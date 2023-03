Aereo Londra-Milano in "sovrappeso", la surreale richiesta ai passeggeri: "Qualcuno deve scendere"

L'aero in "sovrappeso"

Date le avverse condizioni meteo, è stato calcolato che il peso in eccesso ammontava a circa 500 chili. Il carburante in più necessario per decollare sopra i grattacieli della City doveva quindi essere compensato dalla discesa di alcuni passeggeri. All'inizio si era pensato di far scendere almeno dieci persone. La proposta prevedeva una compensazione con un voucher dal valore di 250 euro.